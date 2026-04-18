◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・大野雄大投手は６回５安打２失点、１１奪三振で勝利投手の権利を持って交代した。３回１死まで全てのアウトを三振で取ると、５回２死から佐藤輝の見逃し三振で１０個目。６回２死一、二塁のピンチも前川の空振り三振で切り抜け、１０６球でマウンドを降りた。２ケタ奪三振は２２年６月１７日の巨人戦（バンテリンＤ）以来、４年ぶりという力投だった。昨年は８度も連