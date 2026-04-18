◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが７回、打者一巡の猛攻で一挙６点のビッグイニングを演出した。ＤｅＮＡは２回１死三塁、林の左犠飛で先制。その後は投手戦となったが、７回に打線が爆発した。先頭・三森の中前安打をきっかけに、死球を挟んで６連打を含む７安打を集めて、６得点をマーク。点差を「７」に広げた。先発した東も６回を４安打無失点、９三振を奪う快投。チームは