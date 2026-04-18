◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が、６回９安打３失点でリードを許してマウンドを降りた。０―０の３回は１死から大島、辻本の連打を浴び、２死二、三塁から４番・細川に２ボールとしたところで申告敬遠。２死満塁のピンチを背負ったが、高橋周をチェンジアップで空振り三振。先制は許さなかった。森下の先制打で１―０となった４回は先頭・石伊に三塁打、続く鵜飼に逆転２ランを運