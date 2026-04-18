元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの元「モーニング娘。」メンバーとの食事会ショットを披露した。「いつメン」と書き出すと、バースデーケーキを手にした自身と高橋愛、譜久村聖の3ショットをアップ。「実は、2月に会う予定だったんだけど我が子の体調不良によりリスケになりやーっと会えました」と明かした。石川は1月に41歳の誕生日を迎えていたが、「美味しい