◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）ヤクルト・増居翔太投手（２５）が１８日、プロ初先発となる１９日の巨人戦（神宮）を前に報道陣の取材に応じ「すごく緊張感が出てきたなと思います。（ワクワクした気持ちより）緊張の方が大きいです」と明かした。ドラフト４位左腕は今月１２日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ初登板。リリーフで１イニングを１安打無失点３奪三振と好投した。「僕も（先発は）初めてですけど