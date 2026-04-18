【モデルプレス＝2026/04/18】日向坂46の金村美玖が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】日向坂人気メン「オーラすごい」上品コーデ◆金村美玖、カジュアルコーデ披露ブルーのシャツにベージュのアウターを合わせた爽やかなコーディネートを身にまとい登場した金村は、キャップをプラスし、抜け感の