【モデルプレス＝2026/04/18】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気イケメン兄弟、春色コーデでランウェイ◆もーりーしゅーと、淡色着こなす春コーデ披露2人は淡いピンクやグレーを基調とした爽やかなコーディネートを披露。春