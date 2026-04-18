【モデルプレス＝2026/04/18】女優でモデルの生見愛瑠が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】24歳美人モデル「脚長すぎ」春コーデ◆生見愛瑠、キャップがお似合い生見はロングヘアをなびかせ、キャップを被って登場。ブラウンのハイウエストパンツにジャケットを合わせて春らしいコーディネートを披