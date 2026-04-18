【モデルプレス＝2026/04/18】女優・マルチタレントの今泉佑唯が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】今泉佑唯、透け感カーデで春コーデ◆今泉佑唯、透け感カーデで春コーデ今泉は、透け感が爽やかな鍵編みのニットカーディガンをシャツにレイヤード。マリンベレーを被ったキュートなスタイリングで