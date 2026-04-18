【モデルプレス＝2026/04/18】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の板倉可奈が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱー妹グル「着こなせるのすごい」アシメスカート姿◆板倉可奈、アシンメトリースカート身にまとい登場板倉はアシンメトリーのスカートが印象的