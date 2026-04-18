オーストラリアを訪問中の小泉防衛相は、マールズ国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦をベースにした共同開発に関する覚書に署名しました。小泉防衛相「日本の艦船をオーストラリアが採用するという両国の防衛協力をさらに高みに引き上げる大きな一歩がいよいよ踏み出されました」また、小泉防衛相は、オーストラリアが海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦の能力向上型をベースにした海軍の新型艦を導入するにあたり、両国で共同