女優の小雪（49）が18日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。私生活について語った。掃除はとことんやるという小雪。「使ったら片づける、使ったらその場を掃除する」という独自ルールを徹底しており、入浴の際も「髪の毛とか…。バスタブを洗い上げて出る」とトーク。時短テクとして「歩いたところを掃除する」といい「例えば階段上がる時に手すりを。ウエットティッシュとか何か1個持ってて、拭きなが