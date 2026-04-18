２つのPK戦負けを含め、これで６連敗だ。浦和レッズは４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第11節で、鹿島アントラーズと敵地で対戦。スコアレスで迎えた81分に濃野公人のミドルシュートで失点。０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジャ監督は「今日は拮抗した試合になったと思います。両チームともゴールチャンスを作っていました」と振り返る。ただ、ワンチャンスをモノ