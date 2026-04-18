「Aぇ！group」と関西ジュニアの西村拓哉（22）が18日、東京・国立代々木競技場第1体育館で「RakutenGirlsAward2026SPRING/SUMMER」に出演した。出演する映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開、監督川村泰祐）のスペシャルステージにサプライズ登場。ランウエーでは作中でイヤミが行うギャグ「シェー」ポーズで会場を沸かせた。おそ松を演じる末澤誠也（31）は「子供から大人まで楽しめる映画。