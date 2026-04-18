格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施した。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5浪速の超復活祭り」を開催することを発表した。朝倉未来（JTT）や平本蓮（27＝剛毅會）などの復帰することが発表された。会見後の囲み取材では榊原信行CEOが未来VS平本の再戦について言及した。「控えに行ったところでも未来は“9月で平本お願いします“という感じだった」