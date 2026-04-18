◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年4月18日エスコンF）好投していた西武・武内夏暉投手（24）が不運な打球に襲われ、降板。今季2勝目はスルリと逃した。2―0の6回無死一、二塁の場面で、奈良間の打球が武内の左脚に当たるアクシデント。打球方向が変わって1点を失った。武内も打球が当たった影響でベンチに下がると、西口監督は大事を取って継投を決意。2番手の糸川をマウンドに送った。武内は5回まで4安打無失点。