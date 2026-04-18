ダニエル・ローズベリー氏とエルザ・スキャパレリ/A blockbuster exhibition explores how surrealist designer Elsa Schiaparelli redefined fashion（CNN）ファッションは長らく芸術と歩みを共にし、デザイナーたちは歴史上の偉大な芸術家の作品から着想を得てきた。高度な技術力と前衛的な野心を併せ持つことから、ファッションは絵画や彫刻と同じ地平にある芸術だと主張する声も多い。ロンドンのビクトリア・アンド・アルバー