俳優の小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。実はライバル視している業界人を明かす場面があった。自身もドラマ出演の多い富澤たけしが「芸人がこうやってたまにドラマ出るのって見ていてどういうふうに感じるんですか？」と質問した。小手は「本当に不思議なんですけど。芸人の皆さんがドラマの現場に来ると、必ず凄く恐縮されるんですよ。自分の