パドレス売却が間近に迫ってきた。米メディア「ウォールストリートジャーナル」などによると、投資会社クリアレイク・キャピタルの創業者であるホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏と妻クワンザ・ジョーンズ氏がＭＬＢ過去最高額の３９億ドル（約６２００億円）でパドレスを買収し、６月のオーナー会議で決定が下される、と報じた。２０２３年１１月に前筆頭オーナーのピーター・サイドラー氏が死去したことで身内で支配権争いが起きてい