◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）１６頭立てで争われ、高杉吏麒騎手が騎乗した１４番人気のハグ（牡４歳、栗東・藤岡健一厩舎、父ジャスティファイ）が先行策からしぶとく粘り、６番人気のタガノバビロン（松山弘平騎手）との３着争いを鼻差で制した。デビュー３年目の高杉騎手は１９日の皐月賞ではラージアンサンブルに騎乗を予定している。レースは、１番人気で坂井瑠星