ボートレースからつの「第１５回領巾振山つつじカップ」は１８日、予選最終日となる２日目の開催が行われた。森悠稀（３３＝兵庫）は予選２日間を１、２、３、５着にまとめ、得点率７・２５、１２位でベスト１８入りを果たした。「いいと思う。特に行き足がいいし、伸びにもつながっている。直線系のタイムに色が付きだしたし、さらに良くなっていると思う。出足も全然悪くない」と、機力差の激しい今節の中でも十分勝負になる