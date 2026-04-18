◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）川崎は１―１で迎えた後半アディショナルタイム８分、途中出場のＦＷエリソンがＭＦ橘田のパスから左足で逆サイドに決勝点を決め、２―１で勝利した。前半１５分、ＦＷロマニッチが右足で先制点を挙げ、前半アディショナルタイムに同点ゴールを献上。ＰＫ戦突入目前の状況で、劇的決勝ゴールが生まれ、前回３月２２日の対戦で０―５で