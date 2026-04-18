米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）は、プレーオフで活躍すれば今オフに大争奪戦に展開されそうだ。八村はレギュラーシーズン終盤にグングンと調子を上げ、１２日に行われた最終戦のジャズ戦では先発出場して２２得点、１０リバウンドと自身今季初の?ダブルダブル?を達成して締めくくった。チームは西カンファレンス４位でプレーオフへと進み、いよいよ１８日（日本時間１９日）の１回戦（７回戦制）で同