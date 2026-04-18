Ａぇ！ｇｒｏｕｐと関西ジュニアの西村拓哉が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで登場した。主演を務める映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）のスペシャルステージに劇中の衣装を着て現れると、会場からはこの日一番の黄色い歓声が