お笑いコンビ「ロザン」が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。一連の事件の報道をもとに、宇治原史規は「捜索が続いてるときからですけど、監視カメラの映像っていうのがね、通学路とかそういうところにどれくらいカメラが付けられるか」と学校周辺の防犯面について指摘。自身も１児の父である保護者の一員である目線から「できるだけ