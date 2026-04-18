◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・大島洋平外野手が６回２死二、三塁で勝ち越しの中前適時打を放った。今季初のスタメン起用に応え、３打席連続で中前へ。２年ぶりに中堅も守っている４０歳のベテランが躍動している。また、６回１死から右前打で起点となった鵜飼航丞外野手はプロ初の猛打賞。４回に３年ぶりの本塁打となる一時逆転の２ランを放つと、３打席連続の快音を鳴らした。こちらは今季初出場