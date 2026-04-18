【モデルプレス＝2026/04/18】アーティストのNOAが4月17日、自身のInstagramを更新。ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎と休日に鎌倉を訪問した際の動画を公開した。【写真】8LOOMメンバー「変装なしでバレないの？」休日鎌倉Vlog公開◆NOA、八村倫太郎と鎌倉へNOAは「親友と何も決めずに過ごした休日」と記し、八村との鎌倉訪問の動画を投稿。日の当たるテラスでの食事の様子やショップで買い物をする姿