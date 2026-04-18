オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ワタナベ。長時間のデスクワークで溜まった首や肩の疲れをケアしてくれる、今話題のリカバリーアイテムです！おすすめしたいのが、ベネクスの『2WAYコンフォート』。独自開発された特殊繊維「PHT」にナノプラチナなどの鉱物が練り込まれており、身につけて休むだけで、リラック