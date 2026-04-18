プロレスラー・川田利明が、ある試合後に鼻をかんだ時のことだ。瞬間、左の頬がプクーッと膨らんだという。試合中に左の頬骨を陥没骨折したため、空気がそのまま頬に入り込んだのだった。そこまでの深手を負わせた技は、ジャンボ鶴田のジャンピング・ニーパットだった。【写真】「ジャンボ鶴田」を発掘した「ジャイアント馬場」特大ベッドに横たわるレアな姿も「プロレスラーとして最強は誰か？」という話題になると、必ず名