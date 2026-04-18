【新華社景洪4月18日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州で15日、年に一度の水かけ祭りが開かれた。各民族の人々や各地からの観光客が景洪市の水かけ広場に集まり、水をかけ合いながら新年を共に祝った。