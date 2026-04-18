熊本地震から10年の節目に、航空自衛隊の「ブルーインパルス」が熊本の空を飛びました。「ふるさとの力になりたい」。熊本市の出身で実家が被災した男性パイロットが、この特別飛行に臨みました。【写真で見る】機体同士が90センチまで近づくことも…繊細かつド迫力なブルーインパルスの操縦“時速800キロの世界” パイロットは意外にも高所恐怖症?一糸乱れぬ華麗な編隊飛行。航空自衛隊の専門飛行チーム・ブルーインパルスで