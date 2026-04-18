◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-ロッテ(18日、楽天モバイルパーク)楽天・辰己涼介選手の打球がフェンスに挟まる珍事が起こりました。5回裏、先頭の辰己選手が左中間へ放った打球は伸びていくと、フェンスの金網とラバー部分の間に直接挟まって跳ね返ってこず。ロッテのセンター・藤原恭大選手とレフト・西川史礁選手も困惑した様子を見せました。記録はエンタイトル2ベースとなったこの一打。今季から新設されたホームランゾーンのフ