大腸がんの手術・退院を公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。自身の体型について綴りました。 【写真を見る】【 歩りえこ 】「尻が育ってた」久しぶりの採寸で驚愕＆爆笑「笑ってないで痩せなきゃ」歩さんは以前ロケを共にしたスタイリストと13年ぶりくらいに再会し、久しぶりに自身の体型を採寸した際のエピソードを紹介。 お尻のサイズを計ったところ「え、ちょっと待って、これ見間違