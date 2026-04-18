女優でタレントの森尾由美（59）が18日に放送されたフジテレビ「はやく起きた朝は…遅咲きスペシャル」（後1・30）に出演し、長年番組で共演する磯野貴理子（62）と松居直美（58）、そして視聴者に次女が結婚したことを報告した。1994年4月開始の前身番組から同じ3人で続いている長寿番組。32年目に突入した昨年4月以降は有料のCS放送「フジテレビTWO」に移動となったが、その後も地上波で不定期に放送されている。森尾には