◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(18日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武の先発・武内夏暉投手が足に打球を受け交代となりました。武内投手は初回、2アウトからツーベースを打たれピンチを作りますが後続を抑えるピッチング。2回からも毎回2塁にランナーを置きますが得点は許しません。しかし2点をもらった6回、先頭にヒットを許すと味方のエラーでノーアウト1塁2塁のピンチ。ここで奈良間大己選手に対してストレートを打ち返