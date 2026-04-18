◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月18日甲子園）阪神の大竹耕太郎投手(30)が6回に勝ち越しを許すなど6回9安打3失点で降板した。2-2で迎えた6回、1死から鵜飼にこの日3安打目となる右前打を許すなど2死二、三塁のピンチを招く1番・大島にフルカウントからカットボールを中前にはじき返される適時打。大島にもこの日3本目の安打を献上した。1点リードの4回には鵜飼に左翼越え2ランを被弾。なかなかリズムに乗ることはで