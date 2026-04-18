◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)ロッキーズの菅野智之投手はドジャース戦に先発登板。初回は大谷翔平選手にヒットを打たれ、犠牲フライで1点を失うと、2回は先頭のマックス・マンシー選手にソロを浴び、さらに失点。この日は4回91球を投げ、9安打、3奪三振、2与四球、5失点の内容で降板しました。試合後ロッキーズのシェイファー監督は菅野投手の投球内容について「(ドジャース打線は)明らかに