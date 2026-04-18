4月18日（現地時間17日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」の出場枠をかけたプレーイン・トーナメントが行われ、フェニックス・サンズとゴールデンステイト・ウォリアーズが対戦した。 ウェスタン・カンファレンス7位のサンズは、15日に同8位のポートランド・トレイルブレイザーズと対戦し、第4クォーターに11点差を逆転されて敗戦。一方、同10位のウォリア&#