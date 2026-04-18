【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節】(ロートF)奈良 1-1(PK4-2)讃岐<得点者>[奈]田村翔太(76分)[讃]田尾佳祐(13分)<警告>[奈]森田凜(24分)[讃]大野耀平(2分)主審:北沢倫章