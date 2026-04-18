[4.18 J2・J3百年構想リーグ第11節 大宮 1-2 磐田 NACK]J2・J3百年構想リーグは18日、第11節を各地で行い、RB大宮アルディージャとジュビロ磐田が対戦した。大宮が前半のうちに先制点を奪い、磐田が後半に追いついた熱戦は後半アディショナルタイム8分に磐田FW佐藤凌我が決勝点。そのままタイムアップの笛が鳴り、ラストプレー劇的な結末で磐田が勝ち点3を奪った。昨季のJ1昇格プレーオフ準決勝で敗れたチーム同士の対決。ホー