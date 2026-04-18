【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節】(みらスタ)山口 2-1(前半1-1)鹿児島<得点者>[山]古川大悟2(22分、60分)[鹿]オウンゴール(13分)<警告>[山]中島賢星(46分)[鹿]江川慶城(59分)、稲葉修土(90分)観衆:3,225人主審:岡宏道