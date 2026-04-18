【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節】(レモンS)湘南 1-2(前半1-0)群馬<得点者>[湘]石橋瀬凪(14分)[群]野瀬翔也(77分)、モハマド・ファルザン佐名(90分+2)<警告>[湘]ファビアン・ゴンザレス(88分)、アルトゥール・シルバ(90分+3)[群]貫真郷(78分)主審:中井敏博