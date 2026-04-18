【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節】(鳴門大塚)徳島 2-1(前半2-1)金沢<得点者>[徳]宮崎純真(38分)、杉本太郎(45分)[金]ブワニカ啓太(29分)<警告>[徳]梶谷政仁(78分)[金]寺阪尚悟(42分)主審:御厨貴文