【J1百年構想リーグ WEST第11節】(Eピース)広島 2-0(前半1-0)長崎<得点者>[広]鈴木章斗(10分)、加藤陸次樹(52分)<退場>[長]ディエゴ・ピトゥカ(90分+2)<警告>[長]ディエゴ・ピトゥカ2(29分、90分+2)、チアゴ・サンタナ(38分)主審:清水勇人└広島が6試合ぶりの勝ち点3!! 10番FW鈴木章斗の1G1Aで完封勝利、最終9人の長崎は3試合連続ノーゴールで3連敗