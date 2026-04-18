[4.18 J1百年構想リーグWEST第11節 広島 2-0 長崎 Eピース]サンフレッチェ広島は18日、J1百年構想リーグWEST第11節でV・ファーレン長崎を2-0で破って6試合ぶりの勝ち点3獲得を果たした。敗れた長崎は3連敗になった。森保一監督も視察した一戦はキックオフ前、今月16日に亡くなった今西和男さんへの黙祷が捧げられた。今西さんは広島の初代総監督などを担当。広島で指導を受けた森保監督はJFAを通じて「今西さんには言葉では表