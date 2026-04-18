[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](沖縄県陸)※16:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 50 川島康暉DF 3 菊地脩太DF 8 堀内颯人DF 35 千葉和彦MF 9 浅川隼人MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 16 井堀二昭MF 17 加藤悠馬MF 46 池田廉FW 89 高木大輔控えGK 1 佐藤久弥DF 27 船橋勇真MF 6 志慶眞巧洋MF 7 茂木駿佑MF 28 津覇実樹FW 18 上野瑶介FW 19 佐藤未勇FW 26 カル・ジェニングスFW 39 庵原篤人監督平