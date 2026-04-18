[4.18 J1百年構想リーグ WEST第11節](ヤンマー)※16:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 16 奥田勇斗DF 44 畠中槙之輔DF 66 大畑歩夢MF 10 田中駿汰MF 13 中島元彦MF 18 石渡ネルソンMF 19 本間至恩MF 48 柴山昌也FW 11 チアゴ・アンドラーデ控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 6 登里享平DF 27 ディオン・クールズMF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 8 香川真司MF 14 横山夢樹MF 35