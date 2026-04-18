MLBはシーズン序盤戦。ナ・リーグは、日本時間18日に各地で試合が行われました。西地区は首位のドジャースがロッキーズに勝利し4連勝。トップを独走中で「勝率.789」とMLB全30球団で唯一の7割台を維持しています。8連勝中のパドレスがエンゼルスに敗れ連勝ストップとなりました。中地区は5位に沈むカブスがメッツに勝利し貯金1。鈴木誠也選手が相手先発・千賀滉大投手から先制タイムリーを放つなど5打数2安打1打点と活躍しました。