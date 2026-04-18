◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第15節神戸38―24トヨタ（2026年4月18日豊田スタジアム）神戸は38―24でトヨタを下して3連勝を飾った。前半2分、アーリーエントリーで加わったFB上ノ坊駿介がノーホイッスルトライ。一度は追いつかれながら、同25分には再び上ノ坊がトライを奪う。再び追いつかれたが、同32分にはモールからボールを持ちだしたHOアッシュ・ディクソンがトライ。21―14で折り返す。後半に入ってPGで