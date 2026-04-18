MLBア・リーグは、日本時間18日各地で試合が行われました。開幕から20試合に到達するチームもあり、序盤ながらチーム力の差が出始めています。東地区では首位のレイズが敗れ、2位ヤンキースが勝利。その差を0.5ゲーム差としています。4位タイのレッドソックスは吉田正尚選手のサヨナラ打で勝利。同じく4位タイだったブルージェイズはダイヤモンドバックスに敗れ5位に転落となりました。岡本和真選手も無安打に終わっています。中地